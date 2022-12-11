اليوم السابع
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إخلاء سبيل متهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة بتدابير احترازية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:27 ص
إخلاء سبيل متهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة بتدابير احترازية محكمة - أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجي

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أخلت محكمة الجنايات المختصة، سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
 
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم بالقضية، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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