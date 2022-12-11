إبراهيم عبدالقادر رئيسا للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

شهد قطاع البترول، نجاحات وإنجازات كبرى فى الدولة المصرية خلال الـ 8 سنوات وهو ما تحدثت عنه العديد من التقارير والإحصائيات الرسمية.

وأوضح التقرير أن النجاحات الكبرى للدولة وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية.