اليوم السابع
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إبراهيم عبدالقادر رئيسا للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:30 م
إبراهيم عبدالقادر رئيسا للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف المهندس إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب رئيساً لمجلس الإدارة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) اعتباراً من 13 ديسمبر 2022.

شهد قطاع البترول، نجاحات وإنجازات كبرى فى الدولة المصرية خلال الـ 8 سنوات وهو ما تحدثت عنه العديد من التقارير والإحصائيات الرسمية.

كشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة وإنجازات كبرى فى هذا القطاع، حيث أن قطاع الطاقة يحقق سنويا نموا سنويا مستمرا سواء على طريق الاكتشافات أو التصدير، فصادرات البترول ارتفعت فى 2021 بنسبة 84,28 % لتصل إلى 12. 9 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار خلال عام الوباء، وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية.

وأوضح التقرير أن النجاحات الكبرى للدولة وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية.

 
 

البترول

وزير البترول

البتروكيماويات

ابراهيم عبد القادر



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