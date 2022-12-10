اليوم السابع
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8 أسهم تحقق صعودًا يتجاوز 20% فى أول أسبوع بشهر ديسمبر.. تعرف عليها

السبت، 10 ديسمبر 2022 04:00 ص
8 أسهم تحقق صعودًا يتجاوز 20% فى أول أسبوع بشهر ديسمبر.. تعرف عليها البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت 8 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تجاوزت 20% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، أول أسبوع في شهر ديسمبر الجاري، وسط تداولات مليارية، وهي:
 
1- بنك التعمير والإسكان بنسبة 20.63% ليغلق عند مستوى 16.840 جنيه.
 
2- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 20.74% ليغلق عند مستوى 1.077 جنيه.
 
3- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بنسبة 21.02% ليغلق عند مستوى 6.160 جنيه.
 
4- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بنسبة 22.31% ليغلق عند مستوى 35.410 جنيه.
 
5- جولدن تكس للأصواف بنسبة 22.95% ليغلق عند مستوى 7.180 جنيه.
 
6- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بنسبة 25.1% ليغلق عند مستوى 12.11 جنيه.
 
7- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 28.29% ليغلق عند مستوى 17.960 جنيه.
 
8- السويدي إليكتريك بنسبة 32.14% ليغلق عند مستوى 12.540 جنيه.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 14838.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 8.40% ليغلق عند مستوى 17713.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3563.62 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 60.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 586.1 مليار جنيه إلى 633 مليار جنيه، بنسبة نمو 8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163.6 مليار جنيه إلى 172.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%.

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