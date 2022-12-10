ندوة لنقابة الأطباء عن الجوانب القانونيه فى ممارسات العلاج بمستشفى السنبلاوين

الدقهليه شريف الديب

أقامت مستشفى السنبلاوين العام، بالتعاون مع نقابه أطباء الدقهليه، ندوة عن الجوانب القانونية للممارسات الطبية

بدعوة من الدكتور حسام البوشي مدير المستشفي، والدكتورة أسماء عادل، مسؤوله التدريب بالمستشفى،

وقد حاضر فيها الدكتور أسامة إبراهيم الشحات نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور عادل المنصوري أستاذ الطب الشرعي بكليه طب المنصورة، و محاضرة الدكتور أسامة الشحات، بعنوان الملف القانوني بنقابة أطباء الدقهلية، والتي شملت مجموعة من النقاط، أهمها:

كيفية التواصل مع الفريق القانوني بنقابة أطباء الدقهلية، آليه التعامل مع حالات الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، قانون المسؤليه الطبيه وسجن الأطباء في المضاعفات الوارده ، الفاتورة الإلكترونية.

ومحاضرة الدكتور عادل المنصوري، شملت مجموعه من النقاط اهمها ، كنابه التقارير الابتدائيه والنهائيه ، الجوانب القانونيه في الوفاه الدماغيه، قانون المسؤليه الطبيه وضروره خروجه الي النور في مصر لحفظ حقوق المريض والطبيب

وشملت الندوه مناقشه مفتوحه للمشاكل التي تواجه الأطباء من الناحيه القانونيه والنقابية.