مرافق الأقصر تكثف جهودها بحملات لتحقيق الانضباط العام.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شنت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير حملة صباحية استهدفت مناطق نجع الطويل، شرق السكة، أبوالجود، الكرنك، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، لتنظيم حملات رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والجانبية، بالتزامن مع نشاط الحركة السياحية ولأبراز مكانة الأقصر التاريخية.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير 27 محضر إشغال، و8 محاضر باعة جائلين، و11 محضر نظافة عامة، و14 محضر مضبوطات متنوعة، وضبط 5 ميكروفون يسبب إزعاج، و43 محضر إزالات إدارية.

كما تم تنظيم حملة استهدفت شوارع التليفزيون، المنشية، المحطة، الكورنيش ،الاسعاف الطيب بوسط المدينة وأسفرت عن تحرير 13 محضر إشغال، و6 محاضر نظافة عامة، وضبط 2 ميكروفون يسبب إزعاج، و4 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر لمحال مخالفة قرار مجلس الوزراء، و11 محضر مضبوطات متنوعة، و29 محضر إزالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تحقيق الانضباط في الشارع الاقصرى.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)