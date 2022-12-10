لتطعيم حوالي مليوني طفل.. بدء الحملة القومية ضد شلل الأطفال غدا بالقليوبية

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 11 ديسمبر، وعلى مدار 4 أيام متتالية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة أنهت استعداداتها لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مشيراً إلى أن مرض شلل الأطفال مرض معدي يصيب الطفل بشلل دائم لا علاج له، والتطعيم هو سلاحنا الوحيد للحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال ولذلك تنظم وزارة الصحة والسكان حملات قومية لتطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات.

وأضاف، أن التطعيم من خلال فرق طبيه مدربة وجاهزة والتطعيم سيتم من شقة إلي شقة بجميع النطاق الجغرافي لمحافظة القليوبية وبالمجان، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة وتوزيع الطعوم ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا

وأردف وكيل الوزارة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1084795 طفل وطفلة علي مستوي المحافظة، من عمر يوم وحتي 5 سنوات من المصريين وغير المصريين، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائى بالقليوبية إلى أنه تم تدريب 2712 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم 353 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و2359 فريق متحرك من شقة إلي شقة، مؤكدة أنه تم التشديد علي جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.