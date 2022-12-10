اليوم السابع
Ads
السبت، 10 ديسمبر 2022 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا.. ضبط 250 كيلوجرام حشيش فى إحدى نقاط الصفقات المشبوهة بسان دونى

السبت، 10 ديسمبر 2022 05:00 ص
فرنسا.. ضبط 250 كيلوجرام حشيش فى إحدى نقاط الصفقات المشبوهة بسان دونى مخدر الحشيش - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أربعة مشتبه بهم في مدينة بانوليه بسان دوني التي تعد من أهم نقاط الصفقات المشبوهة في الضواحي الشرقية لباريس وتم ضبط 250 كيلوغراما من الحشيش.

وأكد مصدر في الشرطة أن شرطة سان دوني صادرت ما يقرب من 250 كيلوجراما من الحشيش والقنب يوم الجمعة في ضواحي مدينة بانوليه، وهي واحدة من أهم نقاط الصفقات المشبوهة في المنطقة.

وألقي القبض على أربعة أشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر خلال هذه العملية التي جرت في الصباح الباكر بعد عدة أشهر من التحقيق المتواصل من طرف المصالح الأمنية.

وكما ضبطت الشرطة بندقية هجومية وأخرى نسخة طبق الأصل من طراز AK-47 بالإضافة إلى 10000 يورو نقدا.


حشيش

سان دونى

فرنسا

اخبار فرنسا

مخدرات

باريس

بانوليه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة