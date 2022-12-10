ضبط 5 طن حلاوة طحينية فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر حملة رقابية بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف - مديرعام التجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص يقوم بتجميع بواقي ومخلفات الحلاوة الطحينية غير صالحة للإستهلاك الآدمى في أحد الأماكن المفتوحة الملحقة بإحدى حظائر المواشي والمعرضة للقوارض والحشرات والأتربة وإعادة تعبأتها فى عبوات أخرى والطرح بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على 5 طن حلاوة طحينية داخل 50 برميل مخلفات حلاوة طحينية، وكذلك ضبط 650 كيلو حلاوة طحينية داخل براميل وحلل معدة للتعبئة و 200 كيلو عسل اسود يستخدم في التصنيع. كما تم ضبط 300 كيلو شراب جلوكوز و 14000 عبوة مستلزمات انتاج. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.