ضبط مئات الأطنان من الأرز والسكر والأسمدة لبيعها بالسوق السوداء في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري، بنطاق المحافظه، مؤكدا أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق، ومحلات بيع السلع الغذائية، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، موجها بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال "مختار" أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، أسفرت خلال اسبوع عن تحرير 230 محضراً، وضبط 432 طن أرز شعير، و23 طن سكر، و 3 طن اسمده وفوسفات، و 2 طن خل وماء مورد وعدد من السلع الغذائية المختلفة، لبيعها في السوق السوداء بعدد من المراكز بنطاق المحافظة وهي" تمي الامديد ، المطريه ، الجماليه ، نبروه ، منية النصر ، بندر ميت غمر ، مركز ميت غمر ، بندر المنصوره ، مركز المنصوره ، دكرنس ، طلخا ، بلقاس".

وقرر "المحافظ" إحالة 230 محضراً بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق والمحلات للنيابة العامة لإعمال شئونها، وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز المحافظة .

ومن جانبه أوضح المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق والمحلات بالمراكز سالفة الذكر وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر "نقص وزن ، مواصفات ، وتوقف عن الإنتاج ، وتصرف فى الدقيق"، بالإضافة الي محاضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين ، وتجميع ارز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الاسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وغلق في مواعيد العمل الرسمية ، ومزاولة نشاط بدون ترخيص ، وتجميع سلع تموينية"، وأضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.