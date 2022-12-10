شاهد موسم حصاد الكرنب والقرنابيط بالمنيا.. الأكلة الشعبية على سفرة المنياوية

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل زراعات الكرنب والقرنابيط بمحافظة المنيا، والذى يعد الآكلة الشعبية على السفرة المنياوية خاصة فى فصل الشتاء حيث الأسعار تكون فى متناول الجميع، وكثير من أهالى المنيا يجعلونه أكلتهم المفضلة على السفرة.

قال محسن عيسى، أحد مزارعى الكرنب والقرنابيط: "أعمل بزراعة تلك المحاصيل منذ حوالى 20 عاما، فهو من المحاصيل التى تحتاج إلى رعاية رغم سهولة زراعتها وهو محصول شتوى يفضله أبناء المنيا فى موسمه، ويكون فى متناول الجميع حيث يصل السعر إلى 10جنيهات أو أقل بينما كلما بدا الموسم فى الاختفاء تزداد الأسعار قليلا بمقدار جنيه أو اثنين فقط لذلك تجد الكرنب والقرنابيط متوافر دائما فى المنازل فى الموسم".

وأشار إلى أن عمر الكرنب والقرنابيط لا يتحاوز 3 أشهر فى الأرض ويتم زراعته سواء فى الأرض الطينية أو الأرض الصفراء ولذلك تجد المحصول ينتج أكثر فى الأرض الصفراء وتكون لها ملمس وشكل متميز، خاصة فى الكرنب البلدى، والبلدى هو الذى ينتشر فى محافظة المنيا بينما اليابانى يزرع فى الصيف لكن بحجم وطعم مختلف كثيرا عن الكرنب والقرنابيط البلدى.



جانب-من-الزراعات-(1)



جانب-من-الزراعات-(2)



جانب-من-زراعة-الكرنب-والقرنبيط-بالمنيا-(1)



جانب-من-زراعة-الكرنب-والقرنبيط-بالمنيا-(2)



جانب-من-زراعة-الكرنب-والقرنبيط-بالمنيا-(3)



زراعات-الكرنب-والقرنبيط-بالمنيا-(1)



زراعات-الكرنب-والقرنبيط-بالمنيا-(2)



زراعات-الكرنب-والقرنبيط-بالمنيا-(3)