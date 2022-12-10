سفير المغرب بمصر يحتفل بفوز منتخب بلاده بأحد فنادق الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

احتفل السفير المغربى بالقاهرة أحمد التازى، بفوز منتخب بلاده على البرتغال وتأهله لدور نصف النهائى فى كأس العالم المقامة بدولة قطر، حيث احتفل السفير المغربى بالقاهرة بارتداء قميص منتخبه أثناء قضاء إجازته بأحد فنادق الغردقة.

كما احتفل عدد من المغاربة بأحد فنادق مدينة الغردقة بفوز منتخب بلادهم ورفعوا الأعلام بعد الفوز على منتخب البرتغال، وعلقت الفنادق المختلفة بالبحر الأحمر أعلام المغرب فى الفنادق المختلفة.

كان قد سجل يوسف النصرى هدف المباراة الوحيد، فى مرمى الحارس البرتغالى دييغو كوستا، حيث سجل الهدف برأسه فى المرمى، محررا حناجر آلاف المشجعين بالهتاف فى الملعب.

ودخل رونالدو بديلا فى الدقيقة 50 من المباراة، ليعادل أكبر عدد مشاركات مع المنتخب بمجموع 196 مباراة، لكنه لم يفلح فى تغيير نتيجة المباراة.