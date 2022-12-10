"تليجراف" تنعى رجل الأعمال عاصم علام المالك السابق لنادي هال سيتى الإنجليزى

كتبت رباب فتحى

نعت صحيفة "تليجراف" البريطانية رجل الأعمال المصرى، عاصم علام، المالك السابق لنادي "هال سيتي" الإنجليزي الذى وافته المنية عن عمر يناهز 83 عاما الجمعة.

وقالت الصحيفة إن إدارته البراجماتية لنادي كرة القدم أدت إلى بعض أعظم الأيام في تاريخه البالغ 118 عامًا.

وأعرب نادي هال سيتي في بيان رسمي عن حزنه العميق بعد إعلان خبر وفاة مالكه السابق عاصم علام.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يشعر هال سيتي بحزن عميق عندما علم بوفاة المالك السابق للنادي عاصم علام عن عمر يناهز 83 عاما". وأضاف: "نود أن نعرب عن خالص تعازينا لأسرة وأصدقاء عاصم في هذا الوقت الحزين".

وأشادت الصحيفة بدور عاصم الخيرى، حيث تم افتتاح مركز أبحاث وعلاج ، بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، لمرضى السكري في مدينة هال شمال إنجلترا، بعد تبرع نقدي من رجل الأعمال المصري-البريطاني.

وتبرع الدكتور علام بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني لبناء المركز في مستشفى هال الملكي، والذي يعالج 9 آلاف شخص سنويا.

وكان علام، الذي كان يمتلك نادي هال سيتي حتى وقت قريب، قد تبرع في السابق بملايين الجنيهات لمشاريع هيئة الخدمات الصحية البريطانية في المدينة.

وقالت أمانة المركز إنها "ستعيد تأكيد سمعة هال كمدينة عالمية رائدة في مجال الأبحاث".