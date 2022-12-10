تقرير للبورصة: شركة إى فى جى هيرميس نفذت تداولات بـ120 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 120.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 85.1%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 2.3%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 1.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة عربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 1.3%، وفى المركز الخامس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.53 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.1%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.51 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.1%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه بنسبة 1%، وحل فى المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 965.1 مليون جنيه بنسبة 0.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 922.3 مليون جنيه، 856.8 مليون جنيه، بنسبة 0.6%، 0.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 14838.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 8.40% ليغلق عند مستوى 17713.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3563.62 نقطة.