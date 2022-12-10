تعرف على المحطات المتبقية بالخط الثالث للمترو

كتب ــ سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل المحطات المتبقية بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم ، وفى النقاط التالية نوضح عدد وأسماء المحطات الجارى تنفيذها وموعد تشغيلها.

محطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثة

الجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .

محطات الجز 3C بالمرحلة الثالثة

الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.