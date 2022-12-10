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تعرف على الفرص الاستثمارية فى الموانئ المصرية

السبت، 10 ديسمبر 2022 09:40 م
تعرف على الفرص الاستثمارية فى الموانئ المصرية ميناء
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ مصر 80 مشروع بالموانئ البحرية بتكلفة 129 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، حيث تمتلك مصر 18 ميناء تجارى ولديها 3000 كيلو شواطئ، وتعمل الدولة على استغلال إمكانياتها وتنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول فى الموانئ وزيادة حجم التجارة.
 
وفى النقاط التالية نعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ المصرية.
 
1- إدارة وتشغيل رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية.
 
2- إدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.
 
3- إدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.
 
4- إدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
 
5- إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية بمساحة 273 فدان.
 
6- إدارة وتشغيل الميناء الأوسط (ميناء المكس).
 
7- إدارة وتشغيل باقي أرصفة ميناء السخنة بطول 15,4 كم.
 
8- إدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط (تحيا مصر 2).
 
9- إدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال بميناء دمياط على مساحة 270 ألف م2.
 
10- إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري.
 
11- إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء الغردقة البحري.

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الاستثمار في المواني

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