بزراعة 3000 شجرة بمنطقة 109.. خطة التوسع في المساحات الخضراء برأس البر

كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، خطة التوسع فى المساحات الخضراء وذلك لأهميتها البالغة فى الحفاظ على البيئة والارتقاء بالشكل الحضارى للمناطق ، وفى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
وتم زراعة 3000 شجرة من أشجار البازروميا بمنطقة 109 بشارع بورسعيد ضمن خطة التوسع فى المساحات الخضراء بالمدينة ، كما شهدت المنطقة أيضًا أعمال تمهيد للشوارع الترابية ورفع المخلفات وترميم البلدورات، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
التوسع في المساحات الخضراء برأس البر (1)
التوسع في المساحات الخضراء برأس البر (2)
التوسع في المساحات الخضراء برأس البر (3)
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