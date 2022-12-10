اليوم السابع
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بدء رصف طبقة الأسفلت الرابطة بطريق المنطقة الأثرية بالبدرشين بطول 600 متر

السبت، 10 ديسمبر 2022 05:00 م
بدء رصف طبقة الأسفلت الرابطة بطريق المنطقة الأثرية بالبدرشين بطول 600 متر رصف الطرق
كتبت - مرام محمد

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اقتربت محافظة الجيزة على الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين، حيث بدأت فى أعمال رصف طبقة الأسفلت الرابطة بطول 600متر وتكلفة 8.5 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالحفاظ على تلك المنطقة الأثرية، ومراعاة خصوصيتها التراثية والاقتصادية، والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة بها.
 
ويشهد الطريق أعمال تطوير شاملة، بطول 2.5كم بداية من منطقة مثلثة سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية، تستهدف رصف وتوسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16مترا بدلا من 8 أمتار، وتدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة، وذلك بمتابعة محمود زين شنب رئيس المركز.
 
ويعد طريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة من أهم الطرق التي يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز البدرشين؛ كونه يعد محورا حيويا لأهالي المركز، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية بالمدينة.
 
 
 

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