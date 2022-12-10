اليوم السابع: تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من التأمين الصحى الشامل

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: رئيس الوزراء فى زيارة موسعة لمحافظة السويس.. ويؤكد: تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من التأمين الصحى الشامل.. مدبولى: الرئيس السيسى وجه بتطوير 35 منطقة سكنية فى السويس والدولة لا تدخر جهدا فى ملف تطوير العمل الإدارى لتحسين جودة الخدمات للمواطن

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