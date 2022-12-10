السيطرة على حريق فى سوبر ماركت بالمنصورة بسبب ماس كهربائى

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل سوبر ماركت بشارع الترعة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وجرى انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق بعدما علل صاحب المحل بوقوع ماس كهربائي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل سوبر ماركت بمنطقة شارع الترعة.

انتقل ضباط وحدة المباحث الجنائية وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وجري السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية وإخماده.

بسؤال مالك المحل علل وقوع ماس كهربائي بإحدي التوصيلات الكهربائية مما نتج عنها اندلاع النيران والتهام محتويات المحل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعةً وإخطار النيابة العامة وانتداب فريق من الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق وعمل حصر بالخسائر المادية جراء الواقعة.