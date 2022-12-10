السجن المشدد 3 سنوات لسائق يتاجر فى الشابو المخدر والحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ن.ع.خ" 22 سنة، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف احمد اسماعيل وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله وعماد محمد عبد الرحمن بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامقيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 16 قطعة حشيش و7 أكياس من الشابو، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.