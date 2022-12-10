افتتاح معرض "السماء من فوقنا" فى مكتبة الإسكندرية.. غدا

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار، بالتعاون مع المركز الفرنسى المصرى لدراسة معابد الكرنك CFEETK، غدا الأحد فعالية بعنوان: "السماء من فوقنا"، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، يتضمن الحدث افتتاح المعرض المؤقت «السماء من فوقنا» فى قاعة المعأرض الغربية، ويستمر حتى الأول من يناير 2023.



يقدم معرض "السماء من فوقنا"، أعمال إيميلى سوبستر (الفرنسية، مواليد 1986)، التى تقترح وضع الإبداع المعاصر خارج أرشيف هنرى شيفرييه كنقطة محورية لمراقبة الروابط بين التصوير الفوتوغرافى والباحثين فى.CFEETK وفى سلسلة صورها التى تحمل عنوان «السماء من فوقنا» (2019)، تشير إيميلى إلى تاريخ التصوير الأثرى والتصوير الفوتوغرافى المعاصر. وتعيد صياغة صور أرشيفية من هنرى شيفرييه؛ المهندس المعمارى الذى نسَّق أبحاث معبد الكرنك وترميمه بين عامى 1926 و1954، نيابةً عن هيئة الآثار المصرية.



تستعرض إيميلى سوبستر إنتاج الصور واستخدامها فى مجالات علم الآثار وعلم المصريات، ومن ثَمَّ تقترح فتح مجال التصوير الوثائقى للتراث الثقافى أمام الممارسات الفنية. والصور المعروضة مستوحاة من أنشطة التنقيب لتُشير إلى لقطة شعرية، متلاعبة بأعراف التصوير: الموضوعات غير مؤطرة، والتلف الكيميائى واضح، لسبر أغوار آثار الماضي.



تقام على هامش المعرض ثلاث محاضرات لتقديم أنشطة مركز CFEETK، يلقى المحاضرة الأولى الدكتور أحمد الطاهر والدكتور لوك جابولد، وكلاهما مديران مشاركان لمركز.CFEETK فى حين تلقى المحاضرة الثانية المصورة إيميلى سوبستر؛ مديرة قسم التصوير والوسائط المتعددة فى الكرنك، حيث تركز على الأهداف والتحديات التى تواجهها خلال عملها. ويلقى المحاضرة الأخيرة تيموثى ساسولاس؛ مهندس القياس التصويرى، الذى كشف عن التقنيات والأساليب التى يطبقها على مشروع Hieroteka 3D المدعوم من مركز CFEETK، وجامعة مونبلييه.























