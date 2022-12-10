اليوم السابع
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إنشاء مبنى جديد بحارة الروم بالقاهرة التاريخية.. صور

السبت، 10 ديسمبر 2022 06:18 م
إنشاء مبنى جديد بحارة الروم بالقاهرة التاريخية.. صور انشاء مبنى جديد بحارة الروم بالقاهرة التاريخية
كتب سيد الخلفاوى

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أنهى صندوق التنمية الحضرية تطوير واجهات بعض العقارات بحارة الروم بالقاهرة التاريخية ضمن ملف تطوير 5 مناطق بالقاهرة التاريخية، كما تم بناء مبنى جديد على قطعة أرض خربة بحارة الروم والبناء بتصميم إسلامى يحترم النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى تطوير واجهات مبنى المعهد الأزهرى المجاور له كرؤية أشمل للتطوير

 

وتشمل مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية 5 مناطق هى:

 

المنطقة الأولى

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.

 

المنطقة الثانية

 

هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

 

 

 

المنطقة الثالثة

 

هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

 

 

المنطقة الرابعة

 

هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

 

المنطقة الخامسة

 

هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

 

 
انشاء مبنى جديد بحارة الروم بالقاهرة
انشاء مبنى جديد بحارة الروم بالقاهرة

انشاء مبنى بحارة الروم بالقاهرة التاريخية
انشاء مبنى بحارة الروم بالقاهرة التاريخية

انشاء مبنى جديد بحارة الروم بالقاهرة التاريخية
انشاء مبنى جديد بحارة الروم بالقاهرة التاريخية

 


القاهرة

القاهرة التاريخية

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