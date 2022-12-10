أوقاف الإسكندرية تنظم ندوة تثقيفية وورشة حكى عن "حب الأوطان"

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية ورشة تفاعلية للأطفال وشارك فيها عدد كبير من الاطفال فى إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن "البرنامج التثقيفى للأطفال" بمسجد المصلحة بالطابية بمديرية أوقاف الإسكندرية.

شارك بالندوة الدكتورة شوق النكلاوى مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح بورشة حكى للأطفال ‏بعنوان: "حب الأوطان"، والكاتبة انتصار عبد المنعم الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية فى أدب الطفل بورشة حكى للأطفال ‏بعنوان: "حق الوطن"، كما شاركت منى فارس فنانة العرائس والطالبة بقسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بعرض مسرحى للأطفال، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ ماهر عبدالجواد مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ/ على البنا مدير إدارة المنتزه، والشيخ صابر الغريانى إمام المسجد.

وفى بداية اللقاء أكدت الدكتورة ‏شوق النكلاوى مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح البرنامج التثقيفى يسهم فى تربية الأطفال تربية صحيحة، وأن حق الوطن يقتضى حسن الولاء والانتماء له، وأن الدفاع عن النفس والأرض والعرض واجب.

كما أكدت الكاتبة انتصار عبدالمنعم الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية فى أدب الطفل أن حق الوطن يتطلب منا الحفاظ عليه، كما يقتضى احترام النظام العام والحفاظ على مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وعدم الاعتداء عليها، بإساءة استخدامها، أو استغلالها للمنفعة الشخصية، أو إلحاق أى ضرر بها، أو إتلافها، أو تخريبها، أو العبث بها لتشويه منظرها الجميل، فإن ذلك يعد شكلًا من أشكال الفساد والإفساد، مضيفة بأن الدفاع عن الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وخلال كلمتها أشادت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف بدور أولياء الأمور الذين حرصوا كل الحرص على الحضور واستمرار أطفالهم فى البرنامج التثقيفى للطفل، مما أعطى الدافع الكبير فى نجاح الأنشطة الثقافية للنشء والتى تقيمها وزارة الأوقاف، مضيفة أن الإقبال الكثيف والذى نراه بأعيننا يبعث السعادة فى النفوس ويعطى قوة وعزيمة للاستمرار فى البرنامج التثقيفى لإشباع حاجات الأطفال ثقافيًّا ودينيًّا ‏ويسهم فى حفظ الدين والوطن والمجتمع من خلال نشر قيم التسامح.

كما قدمت منى فارس فنانة العرائس والطالبة بقسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية عرض مسرحيًّا للأطفال، ‏كما تم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس"، وفى ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التى ترعى أبناءهم وتنمى فيهم الأخلاق الطيبة.