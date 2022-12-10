اليوم السابع
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أندريا تادرس: إلغاء رسوم تثمين الذهب يدعم ضخ استثمارات جديدة في مصر

السبت، 10 ديسمبر 2022 08:22 م
أندريا تادرس: إلغاء رسوم تثمين الذهب يدعم ضخ استثمارات جديدة في مصر اندريا تادرس
كتب إسلام سعيد

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أكد أندريا تادرس عضو شعبة الذهب ورئيس أندريا وجورج، أن النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام فرصة لعرض أبرز ما توصلت إليه الصناعة الوطنية في ظل رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما يعد دعم كبير من قبل الرئيس السيسي للصناعات الوطنية 
 
 
وأضاف في تصريحات خاصة، أن إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج خطوة مهمة نحو دعم التصدير للمشغولات الذهبية في ظل شغل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، إضافة إلي أن التصدير سيدر عوائد دولارية كبيرة خلال الفترة المقبلة وإعلاء البراند المصري في الخارج ، وسط طرح موديلات ذهب جديدة بالصناعة، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب.
 
 
وأوضح أن الرئيس السيسي حريص على تذليل كافة العقبات والسبل أمام المنتجات المصرية وفتح أفاق لغزو الأسواق العالمية وبالتصدير بما ينعكس أثره على نمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية قدمت دعم للمصانع المشاركة في النسخة الحالية من معرض الذهب 
 
 
وكانت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالتنسيق مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعداد لبعثة المشترين الوافدين من 15 دولة، منها 6 دول أفريقية و7 دول آسيوية ودولتين من أوروبا، وذلك فى إطار برنامج المساندة التصديرية المقدم من صندوق تنمية الصادرات.
 
 
وأكد أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للدول العربية ودول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.
 
 
 

صناعة الذهب

المشغولات الذهبية

صناعة المشغولات الذهبية

الصناعة الوطنية

أندريا تادرس



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