أزهر القليوبية ينعي 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حريق منزلهم بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

أصدرت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، بيانًا، نعت فيه وفاة 3 أشقاء من طلاب الأزهر نتيجة حريق بعزبة آياتى بالقناطر وهم "يوسف محمد عواد"، 14 سنة، و"شروق محمد عواد"، 12 سنة و"عواد محمد عواد"، 8 سنوات، والثلاثة حاملين كتاب الله ومن أبناء الأزهر الشريف.

وتقدم الشيخ ممدوح عبد الجواد مدير عام العلوم الدينية والعربية، والدكتور محمد فخرى مدير عام المواد الثقافية، وجميع العاملين بمنطقة القليوبية بالأزهر بخالص العزاء لأسرة الضحايا.

وبتوجيهات من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قام الشيخ ممدوح عبدالجواد مدير عام العلوم الدينية والعربية، يرافقه رزق السيد الحايس، والشيخ خالد جودة مدير إدارة القناطر الخيرية، ووكيل الإدارة عاطف إبراهيم، وبعض الموجهين بالإدارة ووفد من علماء وعظ القليوبية بالمشاركة فى تشيع جنازة الضحايا.

وقدم الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الازهرية، العزاء والمواساة تلفونيا لجد الشهداء الثلاثة نظرا لسوء الحالة النفسية لوالد الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكشف عدد من أهالى العزبة، أن الواقعة حدثت فى الصباح الباكر بالأمس، حيث خرجت والدة الأطفال بصحبة والدهم للكشف عليه واصطحبت معها شقيقهم الصغير حمزة، وعندما شب الحريق بالمنزل، كان الضحايا غارقين فى نومهم، مؤكدين أن الأطفال الثلاثة حافظين لكتاب الله، والجميع كان يحبهم، وأن الحادث فاجعة كبرى أحزنت جميع أهالى القرية، والجميع بالقرية يشهد لهم بالطيبة وحسن الأخلاق.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث مركز القناطر بنشوب حريق بمنزل سويسى بالقناطر ووجود وفيات فى الحريق.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد رفعت أبوسريع رئيس مباحث مركز القناطر بنشوب حريق بمنزل سويسى بالقناطر ووجود وفيات فى الحريق.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ونقل الجثث للمستشفى وتبين أن الحريق شب فى منزل المواطن محمد عواض سالم من عزبة أياتى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية فجر اليوم، ونتج عن الحريق وفاة يوسف محمد عواض ١٦ عامًا وشروق محمد عواض ١٤ عامًا، وعواض محمد عواض 10 سنوات إثر ماس كهربائى.

بمعاينة المنزل تبين أنه منزل مبنى سويسى بالطوب الأبيض وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.