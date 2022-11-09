اليوم السابع
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497 مليون جنيه مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:34 م
497 مليون جنيه مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن  العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء أن اجمالى مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2023 / 2024 تبلغ 497 مليون جنيها،  وانه جارى مراجعة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة قبل عرضها على الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعلى المجلس التنفيذى القادم بحضور النواب بالمحافظة .
 
وأضاف خلال رئاسته اجتماع مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة ( بحضور رؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط وصبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، مشيرا إلى وجود 3 خطط بالمحافظة، وهى: الخطة الاستثمارية وخطة التعمير وخطة العشوائيات.
 
وأشارت صبحية أبو الفتوح مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة الى أن مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة موزعة على مستوى المحافظة باجمالى 497 مليون جنيها ، وموزعة على الديوان العام للمحافظة ، مركز ومدينة العريش ، مركز ومدينة بئر العبد ، مركز ومدينة الشيخ زويد ، مركز ومدينة رفح ، مركز ومدينة الحسنة ، ومركز ومدينة نخل و أنها موزعة على مختلف القطاعات من كهرباء وطرق وتحسين بيئة وتدعيم وحدات محلية وأمن واطفاء ومرور .
 

شمال سيناء

العريش

الخطة الاستثمارية

سيناء



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