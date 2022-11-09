3 عيوب لسخان المياه الكهربائى تجعلك تفضل "الشمسى".. اعرف أكثر

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض العيوب بسخان المياه الكهربائى تجعله سببا رئيسيا فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وهى كالاتى:

1- يستهلك سخان الكهرباء كمية كبيرة من الكهرباء.

2- كلما زاد سعة التخزين كلما زاد استهلاك الكهرباء.

3- السخان الكهربائي له سعة محددة، بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالماء و من ثم يتم تسخين هذا الماء.

وفيما يلي مميزات سخان المياه الشمسي :

1-يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ لا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء.

5ـ توفير الماء الساخن ليلا ونهارا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى.

6ـ يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

7ـ يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

8ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.