وفاة رجل الأعمال رءوف غبور بعد صراع مع المرض

كتبت أمانى سمير

توفي اليوم رجل الأعمال رؤوف غبور بعد صراع مع المرض.

والدكتور رءوف كمال حنا غبور راجل أعمال مصرى رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو التى تأسست سنة 1985، وأولاده نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة وكمال رءوف كمال غبور وزوجته الراحلة علا لطفي زكي وهبة.

وتخرج رروف غبور من كلية طب عين شمس عام 1976، كانت ثروته الشخصية وقتها من أعماله نصف مليون جنيه، ليتوسع في أعماله بعد ذلك لتصل استثماراتها إلى 30 مليار جنيه، ويملك إحدى كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري وعدد كبير من العلامات التجارية.