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وزير الرى يلتقى بعدد من رؤساء الجامعات ونائب وزير التعليم العالى بـCop27

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 08:25 م
وزير الرى يلتقى بعدد من رؤساء الجامعات ونائب وزير التعليم العالى بـCop27 جانب من اللقاء
شرم الشيخ- أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والريالدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

وتم خلال اللقاء التباحث حول التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والجامعات والجهات البحثية المصرية فى مجال تأهيل الترع وغيرها من المشروعات القومية.

 

وأشار وزير الرى، إلى أن المستهدف من أعمال تأهيل الترع هو إعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، خاصة فى ظل وجود خبرات متنوعة فى هذا المجال حول العالم، والتى يمكن الاستفادة منها.

 

وأضاف أن تقييم ما تم تحقيقه فى مشروع تأهيل الترع حتى الآن، ووضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على استمرار سرعه التنفيذ يتطلب التعاون الوثيق بين الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من جانب والجامعات والمراكز البحثية من جانب آخر، بالشكل الذى يضمن إستدامة المشروع فى المستقبل مع تنفيذ الأعمال بأفضل الوسائل والتقنيات المستخدمة عالميا فى مجال تأهيل الترع، مع التاكيد على أهمية إستخدام مواد صديقة للبيئة بقدر المستطاع، وبإستخدام تقنيات أسرع فى التنفيذ.

 

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل يشارك فيها ممثلين عن الوزارة والجامعات والمراكز البحثية لدراسة البدائل المختلفة لأعمال التأهيل كمرحلة عاجلة (بدائل أقل تكلفة وأكثر إستدامه لتأهيل الترع)، مع قيام "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" بتوفير التمويل اللازم لإجراء عدد من الابحاث فى هذا المجال مع الاستعانة بالخبرات المصرية الموجودة بالخارج.

 


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