وزير الرى: تأثير واضح للتغيرات المناخية حول العالم منها تراجع مساحة بحيرة تشاد

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، عليو إبراهيم وزير المياه الحضرية والريفية التشادى، على هامش مؤتمر المناخ COP27.

وأشار سويلم إلى العلاقات الطيبة التى تربط البلدين الشقيقين ، وحرص مصر على تنمية وتعزيز التعاون مع تشاد ومختلف الدول الإفريقية.

ومن جانبه أشاد عليو بالتنظيم المتميز لمؤتمر المناخ ، وحرصه على المشاركة فى هذا المؤتمر المهم، مشيرا إلى مشاركة وفد تشادى فى فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى عقد فى شهر اكتوبر الماضى.

وأشار سويلم إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً لتأثيرها الواضح على الموارد المائية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط افريقيا ، ومؤكدا فى الوقت ذاته على أهمية تحويل هذه التحديات لفرص للتعاون بين مختلف الدول.

وأكد على استعداد مصر لتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة ، وذلك فى اطار التعاون (جنوب - جنوب) ، موضحا أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول ، أو من خلال تدريب المتخصصين الافارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

وتوجه سويلم بالدعوة لتشاد لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه والتى ستطلقها مصر يوم 14 نوفمبر الجارى ، والتى سيتم التركيز فيها على محور التدريب وبناء القدرات ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية.