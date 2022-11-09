وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى يبحث تعزيز العلاقات مع البرتغال وكولومبيا

أ.ش.أ

بحث عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، ومبعوث شؤون المناخ، مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، ووزير خارجية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، سبل تعزيز العلاقات الثنائية؛ وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية ناقش مع رئيس وزراء البرتغال، ووزير خارجية كولومبيا، القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر (COP27).