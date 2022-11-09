وزير الخارجية: مفاوضات COP27 تسير بشكل طيب وفى مناخ ملائم

كتب الأمير نصرى

عرض برنامج "يحدث فى مصر" تصريحات عدد من الوزراء على هامش قمة المناخ "COP27"، التى تنقعد فى مدينة شرم الشيخ، حيث تحدث وزير الخارجية سامح شكرى، عن أن القادة ورؤساء العالم ناقشوا بجدية مواجهة التغيرات المناخية بقمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن المفاوضات ستسير بأن الله بشكل طيب، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لذلك.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائها ببرنامج "يحدث فى مصر" على قناة "mbc مصر"، أننا نحاول أن نأخذ التحديات ونحولها إلى فرص، موضحة أن قضية التغيرات المناخية ستظل من أكبر التحديات التى تواجه العالم، وأن قضية التمويل قضية مهمة جدا ونحاول أن نوفر التمويل للدول النامية بدون أعباء عليهم.

وتابعت: "رأينا أول مشروع يتم تنفيذه على أرض الواقع وهو ما يؤكد جدية الدولة المصرية، منها مشروع قناة السويس والهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نعمل على أن تكون هذه الدورة تنفيذية من أجل تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية"، مضيفا أن الوزارة وقعت مع شركة كبرى إتفاقية لإنشاء مركز على نفقة الشركة لقياس الانبعاثات الحرارية فى أى مكان بالعاصمة، وذلك لتفعيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية.