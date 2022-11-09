اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية: مفاوضات COP27 تسير بشكل طيب وفى مناخ ملائم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:50 م
وزير الخارجية: مفاوضات COP27 تسير بشكل طيب وفى مناخ ملائم سامح شكرى
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرض برنامج "يحدث فى مصر" تصريحات عدد من الوزراء على هامش قمة المناخ "COP27"، التى تنقعد فى مدينة شرم الشيخ، حيث تحدث وزير الخارجية سامح شكرى، عن أن القادة ورؤساء العالم ناقشوا بجدية مواجهة التغيرات المناخية بقمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن المفاوضات ستسير بأن الله بشكل طيب، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لذلك.
 
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائها ببرنامج "يحدث فى مصر" على قناة "mbc مصر"، أننا نحاول أن نأخذ التحديات ونحولها إلى فرص، موضحة أن قضية التغيرات المناخية ستظل من أكبر التحديات التى تواجه العالم، وأن قضية التمويل قضية مهمة جدا ونحاول أن نوفر التمويل للدول النامية بدون أعباء عليهم.
 
وتابعت: "رأينا أول مشروع يتم تنفيذه على أرض الواقع وهو ما يؤكد جدية الدولة المصرية، منها مشروع قناة السويس والهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.
 
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نعمل على أن تكون هذه الدورة تنفيذية من أجل تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية"، مضيفا أن  الوزارة وقعت مع شركة كبرى إتفاقية لإنشاء مركز على نفقة الشركة لقياس الانبعاثات الحرارية فى أى مكان بالعاصمة، وذلك لتفعيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة