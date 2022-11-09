وذكر موقع "أر تى إى" الأيرلندي أن كوفيني سيمثل بلاده بعد مغادرة رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن شرم الشيخ بعد مشاركته في اجتماعات كوب 27 للمناخ، والتي حذر خلالها القادة من أن المواطنين سيصبحون أكثر تشاؤما وإرهاقا ويائسا إذا لم يكون لكلمات حول العمل المناخي بشكل عاجل مردود من الأفعال وإذا لم تولد الالتزامات حقائق جديدة.

وأشار الموقع إلى أن تقرير خاص، تم إعداده بتكليف من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ لمؤتمر كوب 27، وجد أنه بحلول عام 2025 ، ستكون هناك حاجة إلى استثمار بقيمة تريليون دولار سنويا لخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستعادة الطبيعة، ودفع الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة في الدول النامية خارج الصين وحدها، وأنه بحلول عام 2030 سيصل هذا الرقم إلى 2.4 تريليون دولار في العام.

وأضافت أن كيفية ضمان توفير هذا المقدار من المال بطريقة ميسورة التكلفة، ومن سيوفرها، سيكون تحت دائرة الضوء خلال اجتماعات اليوم الأربعاء.