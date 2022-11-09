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على هامش مشاركته بقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ..

وزير التجارة يبحث مع مدير عام "يونيدو" التعاون للارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:37 م
وزير التجارة يبحث مع مدير عام "يونيدو" التعاون للارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وزير التجارة يلتقى مدير عام " اليونيدو
كتب إسلام سعيد

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أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  حرص الوزارة على الاستفادة من برامج ومشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً الى مشروعات التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والتجارة الخضراء والتنمية المستدامة .
 
جاء ذلك خلال اللقاءً الموسع الذي عقده الوزير مع الدكتور جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  " اليونيدو " وذلك على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP 27  بشرم الشيخ ، حضر اللقاء ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحمد رزق مدير مكتب منظمة اليونيدو في مصر بالانابة أحمد رضا المشرف العام على مراكز  الصناعة للتكنولوجيا والابتكار  .
 
 وقال الوزير أن اللقاء استعرض أوجه التعاون وبرامج الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية  ، فضلا عن الدور الهام للمنظمة فى دعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر خاصة في مجالات التخطيط الاستراتيجي الصناعي وزيادة القيمة المضافة في مجال الإنتاج الزراعي .
 
ومن جانبه أكد  جيرد مولر ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن المنظمة تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها المنظمة حالياً في مصر، مشيراً إلى أن المنظمة تدعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل.

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