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وزير البتيرول يناقش خطط شركة شل للتنقيب في البحر الأحمر مع رئيسها الجديد

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:30 ص
وزير البتيرول يناقش خطط شركة شل للتنقيب في البحر الأحمر مع رئيسها الجديد وزير البترول مع رئيس شركة شل
كتبت - مروة الغول

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع وائل صوان الرئيس التنفيذى الجديد لشركة شل العالمية اعتباراً من الأول من يناير القادم، والذى يشغل حالياً منصب مدير عمليات الغاز المتكاملة والطاقة المتجددة بالشركة، وذلك بحضور المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر وعلاء الضبع مدير عام الشؤون الخارجية والحكومية بالشركة، على هـامش فعاليــات قمــة المنــاخ COP 27 التى تستضيفها مـدينــة شــرم الشيخ حالياً.
 
وأوضح الملا أن المباحثات تناولت أهم المحاور التى سيتم مناقشتها فى يوم إزالة الكربون والمقرر عقده يوم 11 نوفمبر الجارى ضمن فعاليات قمة المناخ، والذى لم يكن يمكن ادراجه ضمن الأيام المخصصة في القمة إلا بدون تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ، لافتاً إلى أن مشاركة جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، وجيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال هذا اليوم يدل على الاهتمام العالمي بإزالة الكربون وأهمية النظر لصناعة البترول والغاز بنظرة مختلفة خاصة فى مرحلة التحول الطاقى.
 
كما تطرق اللقاء إلى استعراض خطط عمل شركة شل المستهدفة خلال الفترة المقبلة فى مناطق امتيازها بالبحرين الأحمر والمتوسط ، وفى هذا الصدد أكد الملا على أن شركة شل تعد من الشركات التى لها تاريخ ممتد منذ سنوات طويلة حققت خلالها نجاحات ، لافتاً إلى أهمية استعادة شل مكانتها وتحقق اكتشافات مرة أخرى فى ضوء مناطق الامتياز التى حصلت عليها وانضمام شركاء جدد لها فى هذه المناطق مثل قطر انيرجى، ومن ثم العمل على الاستفادة من إمكانيات كل شركة لتحقيق اكتشافات جديدة، خاصة فى ضوء الطلب العالمى المتزايد على الغاز الطبيعى، مؤكداً على أهمية إسراع شل بعمليات تنمية المرحلة العاشرة ضمن مشروع غرب دلتا النيل العميق بالتعاون مع شركة بتروناس الماليزية، كما أكد الملا على أهمية التعاون المشترك فى برامج تدريب القيادات الوسطى ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.
 
ومن جانبه أشاد صوان بالدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية الذى كان عاملاً رئيسياً فى تحقيق نجاحات شركة شل فى مصر، كما أشاد بحالة الاستقرار والثقة التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى وأصبح هناك نماذج عمل ناجحة ومناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أن شل ملتزمة بالعمل فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق اكتشافات جديدة فى ظل الفرص الواعدة التى تتمتع بها مصر ووجود مصانع لإسالة الغاز، موضحاً أن هناك خطة عمل لبدء أعمال الحفر فى الربع الأول من العام القادم بالمناطق الجديدة التى حصلت عليها الشركة وذلك باستخدام الحفار البحرى الذى تعمل به الشركة فى قبرص .
 
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