وزيرة التغير المناخى الباكستانية: تأخير العدالة المناخية يشبه الإعدام للضعفاء

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قالت وزير للتغير المناخى الباكستانية السناتور شيرين رحمان بأن تأخير فى العدالة المناخية بمثابة عقوبة الإعدام للضعفاء.

جاءت تصريحات وزيرة للتغير المناخي الباكستانية السناتور شيرين رحمان خلال زيارته لجناح باكستان على هامش اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) عقد في شرم الشيخ بمصر، بحسب بيان صحفى.

وأضاف البيان بأن السيناتور شاركت فى حلقة نقاش عقدت تحت عنوان "الخسائر والأضرار: كارثة المناخ فى باكستان"، بحضور كل من “فيسنتي باولو” المنسق المواضيعي للخسائر والأضرار G77، و"ليان شالاتيك" المدير المساعد لمؤسسة هاينريش بول، والسفير الباكستاني السابق شفقت كاكاخيل، رئيس معهد سياسات التنمية المستدامة ومدير برنامج التكيف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ذكرت السيناتور شيري رحمن أن جدول أعمالها فى مؤتمر COP27 كان لضمان أن الخسارة والضرر يتجاوز شعار “ملصق الوفير” للجنوب العالمي ، ويتم كسر بعض الصفقات مع أطراف من الشمال العالمي.

وردا على سؤال حول التوقعات من مفاوضات الخسائر والأضرار، ذكرت السيناتور رحمن أن هذه قرارات سياسية تنتظر أن تتخذها الأطراف المتفاوضة، ولا تستند إلى الراحة المالية أو الاقتصادية. هذا هو الوقت المناسب الآن لطلب الوضوح والجداول الزمنية.

وأضافت "لا يمكننا أن نجعل محور COP27 بأكمله على طلب عدائي ، وهذا هو السبب في أننا لم نذهب إلى أعمال التعويضات."

وأوضحت "نحن نسعى إلى بناء توافق في الآراء لأن النظام برمته يتوقف عليه لأن لكل بلد حق النقض ودون المساس بالأهداف الأطول، فإن طلبنا هو أنه ينبغي أن تكون هناك شهية كافية للاستماع إلينا من الجنوب العالمي، لقد حان الوقت بالنسبة لنا أيضا لتوحيد عملنا معا."

وسلط السفير الباكستاني السابق ورئيس مجلس إدارة SDPI شفقت كاكاخيل الضوء على العقبات التي تعترض طريق الخسائر والأضرار التي يجب معالجتها.

وقال كاكاخيل "ستكون العقبة الأولى هي كيفية تعريفنا للخسارة والضرر؛ بعض الخسائر لا يمكن تعويضها ولا يمكن تعويضها مثل الخسائر في الأرواح والأراضي وسبل العيش، في حين أن الضرر هو ما يمكن تعويضه".

وأوضح أنه لم يكن هناك تعريف شامل من شأنه أن يشمل جميع المجالات لأنه فقط بعد هذا التعريف ، يمكننا أن نرى كيف يتعامل المجتمع الدولي مع الخسائر والأضرار وأشار كاكاخيل إلى أن السبب الرئيسي لعدم وجود تعريف هو الافتقار إلى الإرادة السياسية في البلدان المتقدمة لصياغة الالتزامات ، والتي كان تركيزها بدلاً من ذلك هو ضمان أن البلدان النامية تخفض انبعاثاتها الكربونية.