موظفو الجامعات البريطانية يعلنون الإضراب لمدة 3 أيام.. "إندبندنت" تكشف الأسباب

أعلنت نقابة المعلمين البريطانية، أن أكثر من 70 ألف محاضر وموظف فى 150 جامعة سيضربون لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر، محذرة من أن الحركة هى "مجرد البداية".

وقال اتحاد الجامعات والكليات (UCU) إن الإضرابات - في 24 و25 و30 نوفمبر - ستكون الأكبر على الإطلاق التى تضرب جامعات المملكة المتحدة ويمكن أن تؤثر على أكثر من مليونى طالب.

على الرغم من الحجم التاريخى للإضرابات، حذرت النقابة من أن الإضرابات الصناعية ستشتد في الأشهر المقبلة ما لم يتم حل الخلاف طويل الأمد حول الأجور وظروف العمل والمعاشات التقاعدية، وقالت إن التهديد بإجراءات متصاعدة في العام الجديد سيصاحبها مقاطعة للتأشير والتقييم إذا لم يتم حل النزاع.

سيبدأ أعضاء النقابة أيضًا إضرابًا صناعيًا بعيدًا عن الإضراب اعتبارًا من 23 نوفمبر ، والذي يتضمن رفض القيام بأي واجبات إضافية ، ورفض تعويض العمل المفقود نتيجة الإضراب ورفض تغطية الزملاء الغائبين.

تأتي الإضرابات بعد أن صوت غالبية أعضاء اتحاد الكليات المتحدة لصالح الإضراب الشهر الماضي في اقتراعين وطنيين - ومنذ ذلك الحين لم يقدم نواب رؤساء الجامعات أي عروض محسنة ، وفقًا للنقابة.

وقال الاتحاد إن اصحاب العمل فرضوا زيادة في الأجور بنسبة 3 في المائة في وقت سابق من هذا العام بعد أكثر من عقد من دفع رواتب أقل من التضخم خلال ذلك، وحقق قطاع الجامعات في المملكة المتحدة دخلاً قياسيًا بلغ 41.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي ، حيث كسب نواب المستشارين مجتمعين ما يقدر بنحو 45 مليون جنيه إسترليني.

فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، يدعو الاتحاد إلى زيادة "ذات مغزى" في الأجور للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة واتخاذ إجراءات لإنهاء استخدام العقود "غير الآمنة" - حيث ادعى ثلث أعضاء هيئة التدريس أنهم يتبعون أحد أشكال عقد مؤقت.

في نزاع المعاشات التقاعدية، يطالبون بإلغاء "حزمة التخفيضات" التى تم إجراؤها فى وقت سابق من هذا العام والتى تدعى أنها ستشهد خسارة عضو النقابة العادى بنسبة 35 فى المائة من دخل التقاعد المستقبلى المضمون.

قوال وزير التعليم العالى بالحكومة روبرت هالفون إنه "من المخيب للآمال للغاية أن يواجه الطلاب الذين عانوا بالفعل أثناء الوباء مزيدًا من الاضطراب في تعلمهم بسبب الإضراب الصناعي".

وأضاف: "إنني أحث جميع الأطراف على العمل معًا حتى لا يعاني الطلاب من المزيد من فقدان التعلم ، وأشجع أي طالب يشعر بالقلق من تأثير الإضرابات على تعليمه على رفع هذا الأمر مع جامعته".