مصر وبلجيكا تطلقان "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد" فى cop27.. إنفوجراف

أعلن رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، عن إطلاق "المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد" خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر"، ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للتنفيذ ضمن فعاليات COP27.

منصة تجمع أصحاب المصلحة لتيسير إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر

هدفها البناء على مبادرات الهيدروجين لخفض الانبعاثات والانتقال للطاقة المُتجددة

تسهيل تطوير ممرات تجارة الهيدروجين وضمان التوازن بين العرض والطلب المتوقعين

استكشاف الأسواق المحتملة وتلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة الخضراء المتجددة

تحديد آليات تحفيز للتوسع فى الإنتاج بما يُسهم فى الحد من الانبعاثات الكربونية

تعزيز الانتقال العادل للطاقة المُتجددة بدفع الاستثمار فى الهيدروجين بالدول النامية

تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضمان نفاذ الجميع للطاقة المتجددة

خفض تكلفة الإنتاج وتوفير فرص عمل نظيفة وتحقيق الاستفادة المادية والبيئية

شركاء المبادرة الرئيسيون:

الوكالة الدولية للطاقة المُتجددة

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"

مجلس الهيدروجين

صندوق المناخ الأخضر