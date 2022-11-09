مشيرة خطاب لمنظمة العفو الدولية: قضية علاء عبد الفتاح تتعلق بمسار قانونى

الأمير نصرى

عبرت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن سعادتها للتنظيم الرائع لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرة إلى توفير أتوبيسات تنقل الوفود للمؤتمر، بالإضافة لوجود خلية نحل داخل المؤتمر، ويتم ذلك فى انسيابية، مقدمة التحية لكل من ساهم فى العمل فى هذا المؤتمر.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، والذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، أن مجلس حقوق الإنسان أجرى عدة مقابلات، بعدد من الجهات، مؤكدة أن "مصر دولة مهمة والعين عليها".

أوضحت أن منظمة العفو الدولية من الجهات المهتمة بحقوق الإنسان، حيث التقينا بأمين عام المنظمة، وكان حوارا محترما والتى أشادت من خلاله المنظمة بالتقدم الذى أحرزته مصر فى مجال حقوق الإنسان.

تابعت، إن المنظمة عبرت عن سعادتها بالإفراجات التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسى، كما أشادت بالإعداد لمؤتمر المناخ، وأن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا فى التنظيم، بالإضافة للمجهود الضخم فى مواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن إنعقاد المؤتمر مؤشر إيجابى عن مصر.

تابعت، إن المنظمة أرادت أن ترى إفراجات أكثر عن المحبوسين، وقلت لها: "إستقرار وأمن الوطن حق من حقوق الإنسان وأن الفوضى خرق لحقوق الإنسان مؤكدة أن مصر دولة مؤسسات"، لافتة إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت أن علاء عبد الفتاح سرق الأضواء خلال المؤتمر ولكن إن تم الإفراج عنه قبل المؤتمر لن يأخذ هذه الأضواء.

وتابعت: "موضوع علاء عبد الفتاح يتعلق بمسار قانونى لابد من احترامه، وأن مصر دولة قانون، ولا يجب أن تتحدثى عن شخص، فنحن لا نحب أن نرى أى شخص محروم من حريته، موضحة أن مصر حدث فيها تقدم كبير فى مجال حقوق الإنسان.