مراسل القاهرة الإخبارية: مصرع نائب حاكم منطقة خيرسون الروسية فى حادث سيارة

كتب أحمد عرفة

أكد حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، أن مقتل نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، إن عمدة خيرسون أكد أن نائبه كيريل ستريموسوف قُتل في حادث سيارة.

وأوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، أن الإقليم لم يشهد حتى الآن معارك ساخنة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، إلى أن أوكرانيا تواصل قصف منطقة دونيتسك، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.