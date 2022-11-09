اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مراسل القاهرة الإخبارية: مصرع نائب حاكم منطقة خيرسون الروسية فى حادث سيارة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:08 م
مراسل القاهرة الإخبارية: مصرع نائب حاكم منطقة خيرسون الروسية فى حادث سيارة اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، أن مقتل نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، إن عمدة خيرسون أكد أن نائبه كيريل ستريموسوف قُتل في حادث سيارة.

وأوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، أن الإقليم لم يشهد حتى الآن معارك ساخنة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو،  إلى أن أوكرانيا تواصل قصف منطقة دونيتسك، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.

 


اوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة