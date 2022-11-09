مديرية الشباب بكفر الشيخ تختتم دورة تنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتكرم المشاركين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تختتم مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بمشاركة 40 شاب وفتاة فى المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عام بقاعة التعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن أهداف البرنامج التدريبي الذي ينفذ على مدار يومى 8 و 9 من نوفمبر، تتلخص في إكساب الشباب المهارات القيادية و الحياتية مثل مهارة القيادة، وفن كتابة السيرة الذاتية، فنون الاتيكيت فى المقابلات الشخصية لاجتيازها بنجاح مما يؤهلهم لسوق العمل.

وأشار محروس، إلى أن سوق العمل يشهد منافسة شرسة و تعمل وزارة الشباب والرياضة على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المتخصصة التي تمنحهم استيعاب التغيرات في سوق العمل، ويصبح لديهم القدر اللازم من المرونة للتعامل مع التطور المستمر به والسعي نحو التميز لاقتناص الفرصة المناسبة، قدم اليوم الأربعاء جلسات الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتأهيلهم لسوق العمل بشباب كفر الشيخ المدرب أحمد الرومي المدرب بوزارة الشباب، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وأهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، لتكريم المتدربين في ختام اليوم الأخير من التدريب الذي يتم بإشراف تنفيذى لمحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى و تنفيذ فريق العمل بالإدارة.