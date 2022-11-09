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مجدى غازى: مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والخضراء

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:25 م
مجدى غازى: مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والخضراء المهندس مجدى غازى الرئيس الأسبق للهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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أكد المهندس مجدى غازى، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مصر تعمل على تنوع مصادر الطاقة الجديدة والخضراء سواء طاقة الرياح أو الشمس بجانب الهيدروجين الأخضر، وجذب استثمارات بمليارات الدولارات وذلك للحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في بعض القطاعات الصناعية بهدف تقليل التلوث البيئي.

وأضاف غازى في تصريحات خاصة أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى التحول نحو الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة من أجل الحدّ من المخاطر البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، فى إطار توجه الحكومة المصرية نحو دعم الصناعة الوطنية للإنتاج النظيف وتحقيق الاستدامة.

وقال المهندس مجدى غازي إن مصر نجحت في خفض كمية الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الصناعي من 0.83 كيلوجرام لكل قيمة مضافة من القطاع في عام 2000، إلى 0.67 كيلوجرام، بحسب ما أعلنه مركز المعلومات في مجلس الوزراء، وهنا نجد أن كمية الانبعاثات الكربونية يمكن أن تواصل التراجع مع الاتجاه نحو استخدام الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي.

وأشار غازى إلى ضرورة توفير تمويلات دولية للصناعات المختلفة في قارة أفريقيا ومصر بالخصوص، وذلك لأن تكاليف التحول للطاقة النظيفة مكلف جدا على المصانع، الأمر الذي يجعل من الإسراع في إيجاد التمويلات ضرورة ملحة لنجاح الصناعة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

وشدد على أن مصر نجحت في تنظيم مؤتمر المناخ باحترافية شديدة حتى هذه اللحظة للتركيز على القضايا المناخية وحشد القوى العالمية من أجل قضايا البيئة والحد من الانبعاثات الكربون وتطبيق اتفاق باريس للمناخ.


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