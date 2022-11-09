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"متحدون من أجل الحقوق المناخية" يطالب قادة العالم بخفض الانبعاثات الضارة الآن

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:15 م
"متحدون من أجل الحقوق المناخية" يطالب قادة العالم بخفض الانبعاثات الضارة الآن جانب من المظاهرة
شرم الشيخ منال العيسوى

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نظم تحالف "متحدون من أجل الحقوق المناخية" Allied for Climate Rights، فعالية تظاهرية اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، بالمنطقة الخضراء، تحت عنوان "من أجل الإنسانية تحملوا مسئوليتكم في خفض الانبعاثات الآن"، على هامش مشاركة تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية الذي يضم مؤسسة المحروسة ومجموعة استدامة فى قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ COP27
 
تهدف الفعالية إلى دفع قادة العالم المجتمعين في شرم الشيخ إلى تبنى إجراءات ملزمة لجميع الدول بما فيها الدول المتسببة فى الانبعاثات الكثيفة، لخفض الانبعاثات خلال مدى زمنى معقول ومتوافق مع درجة الخطورة المتصاعده لاستمرار معدل الانبعاثات الكربونية بوضعه الحالى.

متحدون من أجل الحقوق المناخية
متحدون من أجل الحقوق المناخية


من أجل الإنسانية تحملوا مسئوليتكم في خفض الانبعاثات الآن
من أجل الإنسانية تحملوا مسئوليتكم في خفض الانبعاثات الآن


المطالبة بخفض الانبعاثات الكربونية
المطالبة بخفض الانبعاثات الكربونية


جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة


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