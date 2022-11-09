"متحدون من أجل الحقوق المناخية" يطالب قادة العالم بخفض الانبعاثات الضارة الآن

تهدف الفعالية إلى دفع قادة العالم المجتمعين في شرم الشيخ إلى تبنى إجراءات ملزمة لجميع الدول بما فيها الدول المتسببة فى الانبعاثات الكثيفة، لخفض الانبعاثات خلال مدى زمنى معقول ومتوافق مع درجة الخطورة المتصاعده لاستمرار معدل الانبعاثات الكربونية بوضعه الحالى.