اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الخارجية: المسجلون بـcop 27 يفوقون أعداد المسجلين بقمم المناخ السابقة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:33 م
متحدث الخارجية: المسجلون بـcop 27 يفوقون أعداد المسجلين بقمم المناخ السابقة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الأيام الماضية كشفت بوضوح حجم المشاركة الكبيرة بقمة المناخ، موضحا أن القمة تشهد مشاركة أكثر من 60 ألف مشارك، وحوالى أكثر من 110 رئيس دولة وحكومة وملك ورئيس حكومة، فالمشاركة بقمة المناخ كانت كبيرة للغاية.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن قائمة المسجلين في هذا المؤتمر تفوق أعداد الذين تم تسجيلها فى قمم المناخ السابقة، موضحا أن جهود مصر واستعداداتها لقمة المناخ بدأ منذ أكثر من عام.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه تم تحصين المؤتمر حتى لا تؤثر عليه الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن قمة المناخ الـ27 هو مؤتمر التحرك نحو التنفيذ وليس وعود.

 

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن التغيرات المناخية أصحبت تؤثر على قطاعات كبيرة من الشعوب والمجتمعات وقطاعات اقتصادية كبيرة والشباب والمرأة، موضحا أن التغيرات المناخية لا تميز بين الدول النامية أو المتقدمة، وكافة فعاليات قمة المناخ تعكس إرادة سياسية لنجاح المؤتمر ومؤتمر المناخ ينعقد فى ظل أزمة طاقة وغذاء عالمية.


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة