مباحثات جزائرية تونسية حول آفاق التعاون الثنائى بين البلدين

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بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، مع وزير الشئون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، بمقر الحكومة الجزائرية بالعاصمة، للوزير التونسي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن اللقاء سمح بتأكيد عمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين، مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، على ضوء توجيهات قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، كما حضر اللقاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة.