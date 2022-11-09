لجنة هندسية لمعاينة عقار الدخيلة المنهار والعقارات المجاورة بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شكل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والمنازل المجاورة له بمنطقة الدخيلة، فيما تم انتشال جثة الشاب المتوفي من تحت الأنقاض بعد أن نجحت عمليات البحث لرجال الحماية المدنية فى البحث واستخراج جثمانه.





بداية الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الدخيلة يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بالإسكندرية.





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف، إلى موقع الحادث ، وتمكنت جهود قوات الحماية المدنية من استخراج شخص عالق تحت الأنقاض شاب يدعى "محمد .ف".





بالفحص تبين أن سكان العقار تم اخلائهم قبل انهياره بدقائق معدودة بإستثناء شاب تم استخراج جثمانه ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.







