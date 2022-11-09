اليوم السابع
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كيف نهضت مصر فى تنمية الإنتاج الحيوانى؟

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:00 ص
كيف نهضت مصر فى تنمية الإنتاج الحيوانى؟ وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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شهدت مصر نهضة حقيقية فى مجال تنمية الإنتاج الحيوانى، وذلك نظراً لعدد من الإجراءات والخطوات التى تم تنفيذها مؤخراً وتمثلت فى حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى، وإحياء المشروع القومى للبتلو، وتمصير السلالات والتحسين الوراثى، ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.

لأول مرة اجراء حصر ميدانيًا للثروة الحيوانية فى جميع محافظات الجمهورية .

 تم وضع خطة تمثلت في توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الإصطناعى من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان .

إنشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.

4-  إحياء مشروع البتلو ، نظراً لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد و تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، و توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف و رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف .

5 - حجم التمويل والاقراض بمشروع البتلو  وصل  لأكثر من 6 مليار و500 مليون جنيهاً لتربية ما يزيد عن 435 ألف رأس من الماشية.

6 -   استفاد من مشروع قرض البتلو ما يزيد عن 39 ألف مستفيد ضمن مبادرة حياة كريمة .

7 - تم إدراج  15 من العجلات العشار وتحت العشار ضمن المشروع القومي للبتلو نظراً لتميزها وانتاجها الوفير .

8- تصل إنتاجية الأبقار العشار في الألبان ومعدلات النمو لــ 8 أضعاف إنتاجية الأبقار المحلية وبذلك هي ثنائية الغرض .

9- مسموح بالتمويل حتى 50 رأس بالمشروع القومي للبتلو.

10 - تم إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض تقديم رخصة تشغيل والاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية من القطاع والبنك الزراعي أوالأهلي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتم المعاينة الثلاثية للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية .

11- خلال أزمة كورونا تم زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء  لـ 58% وقل الاستيراد لـ 42%.

12- تم عمل حصر لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بإجمالي 826 مركز داخل 14 محافظة .

 


اللحوم

الخدمات البيطرية

كورونا

انتاج اللحوم



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