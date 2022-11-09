قافلة طبية من خبراء أجانب للكشف على أمراض العيون مجانا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر تنظيم قافلة طبية من خبراء أجانب للكشف على أمراض العيون، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء محافظة الأقصر، حيث تم توقيع الكشف الطبى على الأهالى خلال فعاليات القافلة بالمجان تماماً.

وفى هذا الصدد قامت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالتعاون مع نادى روتارى الأقصر بعمل قافلة طبية مكونة من خبراء أجانب للكشف على أمراض العيون، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بضرورة التعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

فيما صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بأنه تم خلال فعاليات القافلة توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات والأشاعات بالمجان لمرضى العيون، بمعرفة الخبراء الأجانب كما تم تسليم نظارات طبية مجانية لضعاف البصر وتم عمل فحص لقاع العين.

فيما تم إطلاق قافلة طبية بوحدة الشروق التابعة لإدارة الزينية الصحية، حيث قام الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بالمرور على العيادات والصيدلية والسجلات بالقافلة،وذلك لتفقد سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين،حيث اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على عدد من المرضى من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجاناً، وتحويل حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.



الأقصر تشهد فعاليات قافلة طبية من خبراء أجانب



حضور فعاليات القافلة الطبية