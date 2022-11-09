فصل التيار الكهربائى السبت عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المغذيات

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة بني سويف، يوم السبت المقبل 12 نوفمبر 2022 ، اعتباراً من 7 صباحا حتى 12 ظهراً، وذلك بسبب أعمال صيانة مغذي لوحة المستشفى، وتشمل المناطق المتأثرة بفصل الخدمة (استراحة ومبنى ديوان عام المحافظة كورنيش النيل، المستشفى التخصصي والنفسي، المسطحات المائية، الإنقاذ النهرى، نادي توليب، قصر الثقافة ، بني عطية ، نادي الإدارة المحلية).

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف يتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،فأنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.