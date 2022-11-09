فتاة من بورسعيد: التحول الرقمى مشروع عملاق.. وشكرا للرئيس على الأمن والتنمية

بورسعيد - محمد عزام

قالت هبة خلف، إحدى فتيات محافظة بورسعيد، إن منظومة التحول الرقمى أثرت بشكل إيجابى على مستوى الخدمات المقدمة فى جميع المصالح الحكومية فى محافظة بورسعيد.

وأضافت هبة خلف أن بورسعيد تشهد تطبيق كل منظومة جديدة يتم تطبيقها بمصر، مشيرة إلى أن التحول الرقمى وفر الكثير من الوقت والجهد لدى المواطنين.

وأوضحت أن هذه المنظومة مشروع قومى عملاق يواكب التطور الكبير الذى يشهده العالم، خاصة نحن كشباب نستطيع الآن أن نقضى كل الخدمات الحكومية عن طريق التحول الرقمى من خلال الهاتف المحمول.